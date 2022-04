Cris Vianna arrasa de biquíni em dia de piscina: ''Incrível''

Atriz Cris Vianna arrasa em foto de biquíni na beira da piscina e ganha elogios na web

CARAS Digital Publicado em 13/04/2022, às 10h10

Incrível, maravilhosa, poderosa e belíssima foram apenas alguns dos muitos elogios que a atriz Cris Vianna (45) recentemente ganhou na internet.

Aos 45 anos de idade, a artista apareceu nos últimos dias de biquíni nas redes sociais. Curtindo o sol em um dia de piscina, a famosa caprichou na pose e ostentou as curvas.

"Hoje o sentimento é nesse tom", escreveu a morena que arrancou muitos suspiros do público que sempre acompanha as postagens dela no Instagram.

Afastada da telinha desde o final de 2021, quando participou do programa The Masked Singer Brasil, interpretando a Arara, Cris Vianna em breve estará em uma série na HBO Max, chamada de O Beijo Adolescente.

Veja o corpão de Cris Vianna!