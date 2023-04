Completamente nua, Sheila Mello dá show de beleza ao posar na cama

Dançarina Sheila Mello cobre apenas o essencial e deixa os seguidores sem fôlego em clique sem roupa

A dançarina Sheila Mello (44) surpreendeu seus mais de 6 milhões de seguidores ao publicar um clique ousado em sua conta oficial do Instagram na tarde desta terça-feira, 18. No registro, a eterna loira do Tchan surgiu totalmente nua e posou em sua cama, cobrindo apenas o essencial com a ajuda de uma manta.

No clique de tirar o fôlego, a loira esbanja beleza natural sentada em meio aos travesseiros, próxima a cabeceira da cama. A pose escolhida também é ousada, já que a dançarina aparece com as pernas abertas, escondendo as partes íntimas com a ajuda de um tecido, que também cobre parte dos seios, deixando apenas o decote à mostra.

“O amor próprio é o melhor romance que você pode ter, cultive-o todos os dias!", Sheila refletiu na legenda do clique tirado pelo fotógrafo Kiko Mazzoni. Nos comentários, os fãs foram à loucura com a beleza natural da dançarina: “Que mulher maravilhosa”, disse um admirador. “Está linda”, exaltou outro seguidor. “Belissíma”, elogiou uma terceira. "Muito plena", pontuou mais um.

Sheila Mello revira o baú de fotos e impressiona:

No início de abril, Sheila Mello encantou os seguidores ao compartilhar alguns registros antigos em seu Instagram. A ex-loira do Tchan revirou o baú e aproveitou para compartilhar fotos de vários momentos de sua carreira como dançarina, desde a infância. Alguns seguidores, inclusive, apontaram semelhanças com a filha da artista, Brenda (10), fruto do relacionamento com Fernando Scherer (48), o Xuxa.

"Dançar é uma forma de envelhecer com graça e beleza. É uma maneira de manter o corpo e a mente saudáveis e de continuar desafiando a si mesmo, independentemente da idade. Um #tbt especial hoje de vários momentos com a dança ao longo da vida”, Sheila legendou a publicação.