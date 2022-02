Combinando look, Mariana Ximenes relembra foto com Débora Falabella em cachoeira: ''Mineirinha linda''

Atriz Mariana Ximenes postou cliques antigos ao lado de Débora Falabella e prestou homenagem de aniversário nos 43 anos da artista

CARAS Digital Publicado em 24/02/2022, às 09h01

A atriz Mariana Ximenes (40) usou suas redes sociais para parabenizar Débora Falabella!

A eterna Nina/Rita de Avenida Brasil (2012) completou 43 anos de idade na última terça-feira, 22, e ganhou uma homenagem especial da amiga.

Em seu feed no Instagram, Mari publicou registros antigos em que aparece ao lado da artista. Em uma das imagens, as duas surgiram em meio à natureza, combinando um maiô preto enquanto se refrescavam em banho de cachoeira.

"Foi aniversário dessa mineirinha linda que adora cachoeira & palco! E eu tive o prazer de desfrutar desses lugares com ela! @deborafalabellaoficial, pra mim, você é inspiração pura! Sempre foi! Feliz aniversário!", escreveu Mariana Ximenes na legenda da publicação na noite de quarta-feira, 23.

Nos comentários, Débora Falabella agradeceu: "Mari tão querida!!". "Amo essa amizade", destacou uma fã. "Duas deusas", elogiou outra. "Lindas, muito talento junto numa foto e pessoas incríveis! Parabéns @deborafalabellaoficial Muitas felicidades!", disse um terceiro seguidor.

Débora Falabella ganha homenagem de Andréia Horta

Discretas em relação à vida pessoal, Andréia Horta (38) fez uma linda declaração para a amiga Débora Falabella em seu aniversário de 43 anos. A intérprete de Lara na novela das nove, Um Lugar Ao Sol, recordou o início da amizade das duas. "Eu sempre admirei a Débora, via todos os trabalhos dela. Um dia chegou uma mensagem no meu tel, era ela dizendo que tinha assistido Elis e me dizendo coisas lindas. Fiquei feliz demais e dali nos aproximamos como duas mineiras. Construindo confiança e vendo nascer amor. A gente é mais discreta com nossa vidinha, é só nosso jeitinho, mas tive que vir aqui porque pô, Falabella é com quem aprendo sempre. Com ela as vezes choro desabafando enquanto bebo café e gargalhamos de nós mesmas",

Confira a homenagem de Mariana Ximenes para Débora Falabella: