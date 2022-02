Combinando biquíni com tênis, Yasmin Brunet exibe barriga sarada e chama atenção da web: ''Sereia''

Modelo Yasmin Brunet compartilhou registro usando biquíni preto e tênis da mesma cor e arrancou elogios dos seguidores pela beleza

CARAS Digital Publicado em 16/02/2022, às 12h21

A modelo Yasmin Brunet (33) roubou a cena nas redes sociais, mais uma vez!

Na manhã desta quarta-feira, 16, a loira compartilhou um registro em que aparece mostrando sua boa forma e recebeu uma enxurrada de elogios dos fãs.

Em seu feed no Instagram, a ex-mulher do surfista Gabriel Medina (28) posou sorridente usando um biquíni preto. Com seus longos fios loiros soltos, a artista, que recentemente lançou uma marca de produtos para cabelos, surgiu usando um tênis da mesma cor da roupa de banho e ostentou suas curvas perfeitas. Sorridente, ela apareceu toda produzida.

"Legenda a foto", escreveu ela na publicação.

Nos comentários, os seguidores se derreteram pela beleza da gata. "Que mulher", disse uma. "Sereia", elogiou outra. "Eita, mulher maravilhosaaaa", destacou uma terceira. "Maravilhosa. Se eu usar tênis e biquíni assim fico igual o Sonic", brincou mais uma.

Yasmin Brunet recebe apoio após fim do casamento com Gabriel Medina

O casamento de Yasmin Brunet e Gabriel Medina chegou ao fim após um ano. Após a notícia, a modelo fez seu primeiro post em sua rede social e recebeu mensagens carinhosas dos fãs que torcem pela felicidade do ex-casal. "Eiiii mano @gabrielmedina... corre aqui que ainda dá tempo. Que peixão", disse um seguidor. "Que tudo entre você e Medina se resolvem. Deuses abençoe a união de vocês. Casamento é de Deus. Estou na torcida", comentou outra.

Apesar de ter confirmado o fim do relacionamento com Gabriel Medina, Yasmin Brunet não apagou as fotos com o atleta e ainda mantém o sobrenome do ex-marido em sua biografia no Instagram.

Confira o clique sensual de Yasmin Brunet: