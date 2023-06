Com vestido justíssimo, ex-BBB Larissa Santos ostenta bumbum turbinado: "Espetacular"

A ex-BBB Larissa Santos postou um ensaio fotográfico e impressionou os seguidores ao mostrar seu corpaço

Larissa Santos, ex-participante do Big Brother Brasil 23, arrancou suspiros dos seguidores das redes sociais nesta terça-feira, 13, ao compartilhar uma sequência de fotos exibindo suas curvas impecáveis durante um ensaio fotográfico.

Nos cliques publicados no feed do Instagram, a personal trainer e influenciadora digital surgiu usando um vestido preto justinho e um sapato de salto alto. "Fotinhos que ainda não tinha postado. Esse ensaio ficou tudo", escreveu a ex-BBB na legenda da publicação.

O look escolhido por Larissa, que recentemente terminou seu relacionamento com Fred Bruno, com quem se envolveu no reality da TV Globo, deixou em destaque seu bumbum turbinado, e rapidamente recebeu diversos elogios dos internautas.

"Gata", disse uma seguidora. "Foi brincar de ser linda e não parou mais, né", afirmou outra. "Que mulher maravilhosa", escreveu uma fã. "Tão perfeita", comentou mais uma. "Que mulher espetacular", falou um admirador.

Confira as fotos de Larissa com vestido justinho:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Santos (@larisantosbe)

Beijos em Rodrigo Mussi

A ex-BBB Larissa Santos surpreendeu ao se pronunciar sobre o beijo que deu no ex-BBB Rodrigo Mussi durante um evento. Os dois foram flagrados trocando carinhos no São João da Thay, no Maranhão, e o assunto repercutiu.

"A gente já tinha se conhecido em outro lugar, mas foi aqui na viagem que nos aproximamos mais. Não tem muito o que dizer. Nós ficamos, estamos solteiros, né?", afirmou ela em conversa com o colunista Lucas Pasin, do site UOL, ressaltando que está solteira desde o fim de seu relacionamento com o também ex-BBB e influenciador digital Fred Bruno.

Anteriormente, Mussi também falou sobre o beijo em Larissa. "Foi isso que vocês viram nas redes sociais. Conheci ela aqui no Maranhão. Menina fantástica, energia surreal, inteligente", contou o ex-BBB ao Gshow.

