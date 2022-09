Com vestido curtinho, Flávia Alessandra curte noitada ao lado de Otaviano Costa

Atriz Flávia Alessandra usou suas redes sociais na última quarta-feira, 21, para compartilhar uma foto com o maridão, Otaviano

Na última quarta-feira, 21, a atriz Flávia Alessandra (48) usou suas redes sociais para compartilhar sua produção para a noite, e aproveitou para mostrar um registro especial ao lado do maridão, Otaviano Costa (49).

Através de seu perfil no Instagram, Flávia Alessandra compartilhou uma série de fotos mostrando o look da noite.

A atriz apostou em um vestido preto curtinho para curtir a noitada, e Otaviano Costa elegeu um look mais social para o evento.

Na legenda da publicação, Flávia Alessandra aproveitou o espaço para se declarar ao amado com uma música: "Jogada aos seus pés… É sempre especial estar com você e ontem não foi diferente, my love", escreveu.

Veja as fotos de Flávia Alessandra:

Fotos na banheira

Flávia Alessandra chamou a atenção ao mostrar uma sessão de fotos. Nas imagens, a famosa aparece com uma super produção com cabelos ondulados e look casual chique. "Não há dias cinzentos para quem sonha colorido", escreveu ela na legenda, que aparece em uma banheira com uma camisa branca aberta sem sutiã, um shorts amarelos e completou com um salto.

