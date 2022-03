Com vestido animal print, Bruna Marquezine arrasa em festa e surge ao lado de Yasmin Brunet

Atriz Bruna Marquezine se encontrou com Yasmin Brunet em evento em SP; Sasha Meneghel e o marido, João Figueiredo, também marcaram presença

A atriz Bruna Marquezine (26) parou tudo ao chegar em evento na capital paulista na noite de quarta-feira, 23!

A artista, que foi escalada para interpretar protagonista feminina do novo filme da DC Comics, Besouro Azul, desceu de um carro antigo de luxo para festa de marca de roupas que aconteceu na balada Disco e parou tudo nas ruas de São Paulo.

Para a ocasião, a gata escolheu um vestido justinho mostarda com estampa de animal print, de zebra. Completando o look com meia-calça preta e sandália branca, ela surgiu com sandália de salto branca.

A loira Yasmin Brunet (33), que recentemente se separou de Gabriel Medina (28), também marcou presença no evento usando uma segunda pele transparente estampada de oncinha, deixando a lingerie à mostra, apostando ainda em cinto, jaqueta de couro e bota de salto alto. A modelo posou ao lado de Bruna Marquezine em registro publicado nos Stories de seu Instagram.

A filha de Xuxa (58), Sasha Meneghel (23) e o marido, João Figueiredo (22), também estiveram presentes no local e posaram coladinhos para fotos. Sasha apareceu com top sem alças geométrico, calça de couro e um blazer estiloso cor de rosa. Mariana Goldfarb, a dupla Anavitória, e outras celebridades também curtiram a festa.

Bruna Marquezine celebra papel em novo filme da DC

Recentemente, Bruna Marquezine comemorou seu papel no filme Besouro Azul, da DC Comics, como a protagonista Penny, que tem estreia prevista para agosto de 2023. "Sendo bem sincera, eu acho que a minha ficha não caiu… Hoje tô revivendo todos os sentimentos e emoções que senti nesse dia aí e eu ainda mal consigo acreditar que isso está acontecendo! Mas FINALMENTE eu posso dividir com vocês! Uma BRASILEIRA em um filme de super herói da DC?!?!?!?!?!?!?!?! E essa brasileira sou EU? Quê?!?!?!?!?! Isso sempre pareceu ser algo tão distante, principalmente pra uma menina que nasceu em Duque de Caxias", disse ela.

Confira as fotos de Bruna Marquezine, Yasmin Brunet, Sasha e João em evento:

