Com seu novo visual, Lexa protagoniza cliques arrasadores

Após passar por mudança radical nos cabelos, cantora Lexa protagoniza cliques ousados ao apostar em look revelador; veja como ela ficou

A cantora Lexa impressionou ao compartilhar novas fotos com seu novo visual. Após mudar completamente a cor de seus cabelos, a famosa chamou a atenção dos seguidores ao protagonizar cliques ousados com sua versão morena.

Nesta sexta-feira, 15, a funkeira se exibiu nos registros para anunciar seu EP e arranou suspiros com sua beleza. Usando um look preto ousado, Lexa revelou suas curvas torneadas com atitude e arrancou elogios.

"Taca PLAY! Já escutaram meu EP “ Essa Fada “ ? Conta pra mim sua faixa favorita!", disse ela na legenda. Nos comentários, ela recebeu elogios. "Linda e maravilhosa! Minha favorita é você!", babou o namorado, o ator Ricardo Vianna. "Ficou linda", aprovaram outros a novidade.

Além de mudar a cor do cabelo este ano, Lexa começou 2023 torcendo por MC Guimê no BBB 23, mas se decepcionou com ele, que foi acusado de importunação contra uma participante do reality show. Os dois se separaram por um breve período e reataram, mas o romance não vingou e eles anunciaram a separação definitiva. Com isso, ela voltou a morar no Rio de Janeiro depois do fim do casamento e engatou um novo romance. Atualmente, ela namora com o ator Ricardo Vianna.

Lexa se irrita com críticas ao namoro com ator da Globo

Recentemente, Lexa usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre as críticas que vem recebendo devido ao seu novo relacionamento. O excesso de fotos e vídeos da cantora com Ricardo Vianna acabou irritando alguns fãs, que pediram mais responsabilidade para a artista.

"Ô gente, deixa eu viver com o bofe, se eu quiser postar o insta é meu, se eu quiser mostrar a vida é minha… o povo quer me ver chorando? Já chorei demais, agora eu quero curtir, daqui a pouco se der na telha eu paro de postar também… se não der certo… separa... Tô vivendo meu momento emocionada, faz parte! Meu casamento já acabou, essa história já passou, ambos já superaram isso, sou uma mulher solteira e fico com quem quiser e posto quem eu quiser. Eu não vejo ninguém controlando vida de homem assim…Bora beijar na boca e ser feliz…", disparou.