Com os cabelos naturais, Paolla Oliveira ostenta beleza em cliques no sol: ''Ô mulher bonita!''

Aos 40 anos, atriz Paolla Oliveira esbanja beleza com os fios cacheados em cliques nas redes sociais antes do trabalho e recebe elogios

Dona de uma beleza estonteante, a atriz Paolla Oliveira (40) chamou atenção dos seguidores ao surgir toda natural em cliques publicados nas redes sociais!

Na manhã desta quinta-feira, 30, a artista, que viveu Pat na novela Cara de Coragem, aproveitou o dia de sol para fazer umas fotos na sacada antes de sair de casa para trabalhar.

Nas imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, a namorada de Diogo Nogueira (41) posou sem maquiagem, com um look confortável e os cabelos naturais com cachos e arrancou elogios dos seguidores na web.

"Antes de trânsito, maquiagem, figurino e gravando. Só o sol e eu", escreveu Paolla na legenda da postagem.

Nos comentários, os fãs exaltaram a beleza da gata. "Ô mulher bonita", "Maravilhosa como sempre", "Que gataaa", "Seu cabelo tá lindo", "Linda demais essa mulher", "Naturalmente linda", "Belíssima", "Deusa", disseram os admiradores.

Confira os cliques naturais de Paolla Oliveira:

Paolla Oliveira surpreende ao anunciar novo projeto

Na última quinta-feira, 23, Paolla Oliveira surpreendeu seus seguidores ao anunciar por meio do seu Instagram, seu mais novo trabalho. A atriz compartilhou uma foto de um roteiro em que lia-se “Justiça 2”. Paolla também compartilhou um vídeo com a atriz Nanda Costa, que também participará do projeto.

Na última das três fotos publicadas, a namorada de Diogo Nogueira surgiu nos bastidores das gravações e fotografou seu camarim, onde por meio dos produtos de maquiagem era possível saber o nome da nova personagem vivida pela atriz: Jordana.

“A vida tá sempre em movimento. Alguns ciclos acabam e outros começam fortes e desafiadores. Depois de algum tempo, estou de volta à Brasília, para iniciar um trabalho que desejei e também para novos encontros”, começou escrevendo

