Com os cabelos iluminados, Mariana Rios surge com bocão e impressiona: ''Maravilhosa''

Apresentadora Mariana Rios esbanjou beleza em novas fotos e chamou a atenção na rede social

CARAS Digital Publicado em 29/06/2022, às 10h50

Prestes a comandar a nova temporada de Ilha Record, Mariana Rios (36) impressionou com novas fotos em sua rede social.

Nesta quarta-feira, 29, a mais nova apresentadora da atração apareceu toda estilosa com um look casual e chamou a atenção com sua beleza.

Apesar da combinação básica, Mariana Rios se destacou com seus cabelos iluminados e com sua boca marcada com um gloss. "Passando pra dar bom dia pra vocês, meus amores", desejou ela.

Nos comentários, os internautas logo encheram a artista de muitos elogios. "Maravilhosa", admiraram. "Gatíssima", falaram outros fãs.

Ainda recentemente, Mariana Rios surpreendeu ao mostrar a mudança da cor de seus cabelos. De biquíni de lacinho, ela impressionou ao exibir suas curvas sequinhas na piscina.

Mariana Rios esbanja beleza em novas fotos; veja: