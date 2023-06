Com novo visual, Priscilla Alcantara posa com a barriga de fora em novas fotos

Priscilla Alcantara deixa à mostra sua barriga sarada e a tatuagem na cintura em novas fotos

A cantora e apresentadora Priscilla Alcantara agitou as redes sociais ao compartilhar novas fotos para os seus fãs. Após mudar o visual, a estrela renovou seus posts com direito a fotos fazendo 'carão'.

Nas fotos, ela deixou a barriga sarada à mostra e ainda ostentou a sua tatuagem com o desenho de uma garça na região da cintura. Na legenda da foto, a artista escreveu: “Olha para mim, olha para mim. Você está olhando?”.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dela. “Meu Deus, que mulher”, escreveu um fã. “Muito autêntica”, declarou outro. “Ela canta, ela encanta, ela é sexy, ela é tudo”, escreveu mais um. “Lindíssima”, contou outro.

Recentemente, Priscilla Alcantara foi a co-apresentadora do programa The Masked Singer, da Globo, e também fez uma participação especial na novela Amor Perfeito, trama das 6. Ela interpretou a cantora Carmen Miranda nos primeiros capítulos da história e adorou a experiência. “Desde do início eu entendi a responsabilidade que é interpretar alguém como Carmen, alguém tão incrível, tão icônica, que representa tanta coisa, principalmente, para nós, mulheres. Foi uma baita responsabilidade e uma baita experiência artística. Além de interpretar ali no set, eu também pude regravar duas faixas dela, então teve mais o desafio de interpretar a voz dela. Para mim, como cantora, foi tipo... Eu dei o meu melhor!”, afirmou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PRISCILLA (@priscillaalcantara)

Priscilla Alcantara mostra detalhes de sua casa

Há poucos meses, Priscilla Alcantara fez a alegria dos fãs ao mostrar detalhes de como é a sua casa. Ela gravou stories no Instagram enquanto os móveis planejados estavam sendo montados em sua casa de dois andares.

Nas imagens, ela exibiu a sala de estar e também deixou à mostra uma parte da piscina no jardim. Além disso, a artista revelou que transformou um dos quartos da casa em um closet, com direito a armários planejados e sapateira. “Hoje é um superespecial. O pessoal veio fazer a montagem dos planejados aqui da minha casa. E está ficando tudo muito lindo. Não vejo a hora de ver tudo pronto”, disse ela, e completou: “Olha só a bagunça que está aqui, porque está tudo desmontado. Galera ainda está montando”.