Com novo visual, Juliette Freire arranca suspiros de roupão branco: ''Linda!''

Campeã do BBB 21, Juliette Freire arranca suspiros de roupão branco e cabelos ondulados

CARAS Digital Publicado em 16/02/2022, às 08h58

Famosa por vencer a temporada de 2021 do reality show Big Brother Brasil, a nordestina Juliette Freire (32) segue brilhando nas redes sociais.

Recentemente, a ex-sister apareceu com os cabelos diferentes e ondulados nos Stories do Instagram. Vista de roupão branco, a morena mostrou toda a beleza dela na internet.

Com uma agenda repleta de compromissos vindos dos seus trabalhos como cantora, influenciadora digital e garota-propaganda de diversos produtos, a maquiadora está sempre dando o que falar por aí.

Nos últimos dias, Juliette se destacou no clipe da canção de Un Ratito, uma parceria dela com o DJ Alok (30). O hit que mistura inglês com português, ainda teve diversas participações importantes de astros da música.

Veja a beleza da Juliette Freire!