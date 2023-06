Com fio-dental no limite, Jojo Todynho quase revela demais ao tomar ducha

Jojo Todynho dá ajeitadinha em fio-dental e quase deixa intimidade escapar ao tomar ducha; confira!

Mais uma vez, Jojo Todynho causou alvoroço entre os seus seguidores! Na última quinta-feira, 08, a dona do hit 'Que Tiro Foi Esse' compartilhou um registro tomando uma ducha após se refrescar em um banho de mar na praia do Rio de Janeiro.

Com a roupa de banho mínima, a influencer digital exibiu suas curvas saradas e parou tudo ao mostrar seu bumbum no decote generoso da peça. Mais magra, Jojo chamou a atenção ao protagonizar o momento de intimidade enquanto destacava a silhueta fininha.

Completamente focada na vida fitness, Jojo tem dado um show de empoderamento ao compartilhar diversos registros de sua rotina. Inclusive, a famosa revelou na web que já emagreceu mais de 24kg, após aderir novos hábitos alimentares em conjunto com a prática de exercícios.

Em recente desabafo, a carioca ficou irritada ao ser alvo de uma falsa montagem. “As pessoas se acham no direito de falar o que querem, te julgar. Então eu não tenho que mostrar nada aqui.Eu tenho que mostrar a evolução para o doutor quando vou me consultar e pronto, não estou pedindo para verem diferença se eu estou magra ou gorda. Isso não cabe a vocês”, disparou.

VEJA O STORY DE JOJO TODYNHO:

Jojo Todynho se irrita com críticas sobre seu corpo e rebate: 'Gordura a gente resolve'

Na última semana, Jojo Todynhose irritou com alguns comentários que vem recebendo sobre a sua aparência e decidiu rebater os seguidores. Indignada, a cantora desabafou sobre a situação."Não se preocupa com a minha vida, não. Se você não deu jeito nem na sua vida, você acha que sua opinião sobre a minha gordura vai resolver alguma coisa? Não vai, porque eu estou com a vida ganha, gordura a gente resolve", disparou Jojo.