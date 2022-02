Com look todo transparente, Camila Queiroz surge deslumbrante em tons de dourado

Atriz Camila Queiroz surge deslumbrante em tons de dourado com fotos ousadas na web

CARAS Digital Publicado em 16/02/2022, às 09h20

Sucesso na telinha por conta da sua bem-sucedida personagem Angel, da novela Verdades Secretas, a atriz Camila Queiroz (28) recentemente deu o que falar nas redes sociais.

Nos Stories do seu Instagram, a artista voltou no tempo nesta terça-feira, 15, e compartilhou alguns registros belíssimos que foram feitos no passado.

No famoso hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, a morena mostrou toda a beleza dela com um look ousado, na cor dourado e que era bem transparente.

Nas últimas semanas, Camila Queiroz esteve no programa Faustão na Band e justamente falou do trabalho dela no folhetim da TV Globo. Segundo a atriz, as gravações de Verdades Secretas eram bem intensas. “Eu ficava exausta com aquelas cenas, eram muito cansativas. Mas faz parte do trabalho!”, declarou ela.

Veja o corpão de Camila Queiroz de look dourado!