Com look todo rosa, Jojo Todynho surge mais magra e super poderosa

Com look todo rosa, cantora carioca Jojo Todynho surge mais magra e recebe elogios nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 01/04/2022, às 15h16

Toda produzida no melhor estilo 'Penélope Charmosa', a funkeira carioca Jojo Todynho (25) recentemente arrasou ao postar novas fotos em suas redes sociais.

Bem maquiada, com acessórios diversos, um look curtinho e todo rosa, a cantora fez pose e esbanjou beleza no Instagram. "Nas quartas usamos rosa! Blogueirinha", escreveu a artista na postagem.

Os seguidores aprovaram o visual meigo de Jojo que foi chamada de linda, deusa e maravilhosa por centenas de fãs que sempre acompanham os passos da famosa pela internet.

E por falar nela, Jojo Todynho será uma das estrelas da próxima edição da Dança dos Famosos. Neste final de semana, a funkeira e outras celebridades vão estrear no palco do programa Domingão com Huck ao ritmo do forró.

Veja o look rosa da Jojo Todynho!