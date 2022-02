Com look sexy, Mariana Rios eleva a temperatura no Instagram: ''Tigresa''

Atriz e cantora Mariana Rios eleva a temperatura no Instagram com fotos poderosas

CARAS Digital Publicado em 18/02/2022, às 08h53

A atriz e cantora Mariana Rios (36) deixou muitos fãs babando ao aparecer bem poderosa em algumas fotos divulgadas em suas redes sociais.

Nesta semana, a artista compartilhou cliques que não passaram em branco no Instagram dela, por conta do charme e do look sexy que escolheu para badalar por aí.

Com um conjuntinho animal print que deixava o seu shape sequinho à mostra, a morena tirou onda e foi chamada de tigresa por vários seguidores.

"Uma tigresa de unhas negras e íris cor de mel. Uma mulher, uma beleza que me aconteceu. Esfregando a pele de ouro marrom do seu corpo contra o meu. Me falou que o mal é bom e o bem cruel”, escreveu Mariana Rios na web.

E por falar nela, a atriz e cantora estará neste final de semana no programa Altas Horas, onde soltará a voz no palco e mostrará os seus inúmeros talentos artísticos.

