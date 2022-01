Com look provocante, Bruna Marquezine rouba a cena em ensaio da Anitta

Toda linda, atriz Bruna Marquezine marcou presença em show da Anitta no Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 24/01/2022, às 09h13

A atriz Bruna Marquezine(26) foi uma das famosas que marcou presença neste final de semana no ensaio do bloco da Anitta (28) no Rio de Janeiro.

No evento de Carnaval, a artista da Netflix apareceu com um modelito estampado e provocante, cheio de recortes que evidenciavam as suas curvas.

Clicada pelos fotógrafos presentes na ocasião, a famosa que em breve estará em uma nova série do streaming caprichou no carão na hora dos flashes.

No palco, a anfitriã da noite colocou muita gente para dançar com o set setlist cheio de sucessos e hits animados. Por onde passa, Anitta sempre se destaca!

Veja o look provocante de Bruna Marquezine!

(Foto: Agnews)