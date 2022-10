Com look preto, Carla Diaz esbanja estilo e elegância: "Impecável"

Atriz e ex-BBB Carla Diaz deu um show de elegância e estilo ao posar com um look preto fashionista

Redação Publicado em 14/10/2022, às 13h26

A atriz Carla Diaz (31) impressionou a web com sua beleza mais uma vez. Com um vídeo mostrando o look do dia, a ex-BBB arrancou elogios dos internautas.

Para mais um dia de gravação e trabalhos, Carla Diaz apostou em uma combinação belíssima, com um top preto, um blazer e uma saia curtinha combinando a produção all black da atriz. Além disso, Carla Diaz completou seu look com um salto plataforma.

Através de seu perfil do Instagram, Carla Diaz compartilhou um vídeo exibindo todo seu poder e mostrando a produção especial.

Não demorou para os fãs e seguidores de atriz marcarem presença nos comentários da publicação, enaltecendo a beleza da atriz: "Como é linda", escreveu um. "Impecável", ressaltou outro. "Belíssima", disse o terceiro.

Veja o look de Carla Diaz:

Carla Diaz compartilha fotos andando a cavalo

Recentemente, Carla Diaz mostrou que já está no clima para o início das gravações de seu novo filme Rodeio Rock, no qual interpreta a personagem Lulli. A atriz apareceu em vídeos de fotos andando em um belo cavalo marrom. A ex-BBB também compartilhou um vídeo de alguns cavalos brancos que estavam no estábulo: “A construção de personagem não para, por mais que já estejamos gravando, todos os dias descubro mais um pouquinho da Lulli e aprendo junto com ela também. Esse é o universo que eu tanto amo. Cresci atuando, e todos os dias tenho a oportunidade de me apaixonar ainda mais”, escreveu.

