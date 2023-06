Com look ousado, Thais Carla rebola na frente da câmera em novo vídeo

Thais Carla esbanja sensualidade ao requebrar ao som de hit do momento

A dançarina Thais Carla agitou as redes sociais nesta quinta-feira, 15, ao mostrar o seu rebolado na frente das câmeras. A musa apareceu com look ousado enquanto dançava ao ar livre ao som do hit do cantor Kevin O'Chris, a música Tá Ok.

Nas imagens, ela surgiu com a parte de baixo do biquíni estilo fio-dental e uma camiseta da seleção brasileira de futebol. Ela dançou e requebrou com toda a sua ousadia e recebeu elogios dos fãs.

“Eu acho o amor próprio dela surreal”, disse um seguidor. “Tu arrasa demais”, comentou outro. “Como é perfeita”, declarou mais um. “Trem lindo, gente”, escreveu outro.

Thais Carla comemora aniversário de 3 anos da filha, Eva

Thais Carla dividiu com seguidores nas redes sociais alguns registros da festa de aniversário de três anos da filha caçula, Eva, fruto de seu relacionamento com o fotógrafo Israel Reis.

Para comemorar a data especial, os papais corujas prepararam uma grande festa para a aniversariante, que contou com vários balões pretos e dourados na decoração, além do bolo e dos docinhos."Feliz aniversário, minha filha. 3 aninhos do amor da minha vida, te amo", declarou ela na legenda da publicação.

Nos comentários, fãs e internautas desejaram um feliz aniversário para a filha caçula do casal e elogiaram a festa. "A bonequinha é a cara da Eva que fofura", escreveu uma, elogiando a decoração.

Thais Carla foi pedida em casamento em Paris, na França

No ano de 2022, Thais Carla surpreendeu os seus fãs ao mostrar que está noiva! Ela foi pedida em casamento pelo fotógrafo Israel Reis durante uma viagem para Paris, na França.

"EU DISSE SIM. AAAAAHHHHH. Eu fui pedida em casamento e tô sem acreditar até agora. Eu não acredito que isso está acontecendo. Eu passei a minha vida toda acreditando que não poderia ser amada ou ter uma família só por causa do meu biotipo (gordo) ouvi tanto isso que acreditei por muito tempo", confessou ela, e completou: "E agora ser pedida em casamento pelo homem que eu mais amo nessa vida, foi A MELHOR SENSAÇÃO DO MUNDO. Obrigada meu amor por me escolher @reisdeisrael eu te amo e esse foi o melhor dia da minha vida".

Vale lembrar que Thais Carla e Israel já são pais de Maria Clara e Eva.