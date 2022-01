Com look ousado, Lexa rebola no palco e leva fãs ao delírio!

Usando um figurino provocante, cantora Lexa rebolou no palco e agitou o público

CARAS Digital Publicado em 27/01/2022, às 09h23

Dona de um gingado super poderoso que sempre causa rebuliço, a cantora carioca Lexa (26) jogou tudo para o alto em um recente show.

A sapequinha o funk escolheu um look ousado e que destacava os seus atributos físicos para soltar a voz e rebolar junto com os fãs dela.

Nas redes sociais, a famosa mostrou um trechinho da apresentação em que requebrava e levava a plateia ao delírio com seus hits e coreografias animadas.

"Jogando para o ar!", escreveu Lexa no Instagram, onde divide com os seus seguidores, todos os passos da carreira dela que atualmente trabalha com o single Barbie.

Veja o rebolado da cantora Lexa!