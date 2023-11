Com look ousado, Flay choca ao exibir cintura fininha: "Que shape!"

A cantora e ex-participante do BBB 20 Flay chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao ostentar seu corpo sarado

A cantora e ex-BBB Flay chamou a atenção dos seguidores das redes sociais na noite desta terça-feira, 28, ao compartilhar uma sequência de fotos ostentando seu corpão sarado. Ela está passando alguns dias em Maceió, Alagoas

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a ex-participante do BBB 20, da TV Globo, surgiu usando um biquíni de crochê branco da Hello Kitty e uma calça jeans modelo cintura baixa. O look da influenciadora digital deixou em destaque sua cintura finíssima e bem definida.

Os internautas ficaram chocados com o corpo de Flay e encheram a postagem de elogios. "Que shape!", disse uma seguidora. "Perfeita demais", escreveu outra. "Musa do verão", falou uma fã. "Que barriga é essa", comentou mais uma. "Que corpo é esse? Maravilhosa", afirmou outra admiradora.

Essa não é a primeira vez que a ex-BBB arranca suspiros dos seguidores ao surgir com esse biquíni. Recentemente, a influenciadora digital, que está solteira desde o fim de seu noivado com Pedro Maia, exibiu o corpo definido ao tomar um banho de mangueira. Na ocasião, a cantora estava acompanhada do filho, Bernardo.

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FLAY 🎙 (@flay)

Flay mostra detalhes de mansão luxuosa em Orlando

Recentemente, a ex-BBB Flay viajou para Orlando, nos Estados Unidos, para passar o Halloween. Na companhia de seu filho, Bernardo, de 5 anos, e de alguns amigos, a cantora se hospedou em uma mansão luxuosa na cidade da Flórida.

Nos stories de seu Instagram, a influenciadora digital mostrou todos os detalhes do imóvel maravilhoso que alugou para passar alguns dias. Após mostrar seu carro luxuoso, ela exibiu a casa, que conta com um enorme hall de entrada, sala de estar com sala de jantar e cozinha integradas, além de vista para a área externa. O quintal conta com uma piscina enorme e lounge para descansar com os amigos.

Ela também conta com outros extras impressionantes, como sala de jogos, cinema e uma segunda sala de estar com mesa de bilhar. Além disso, a mansão foi equipada com 14 quartos luxuosos para acomodar todos os hóspedes. "Arrasamos muito nessa casa", disse ela no vídeo. Confira as fotos!