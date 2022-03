Com look curtíssimo, Catia Paganote completa 46 anos e exibe corpão

Ex-paquita Catia Paganote completa 46 anos de idade e exibe boa forma nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 23/03/2022, às 13h36

Nesta semana, a modelo Catia Paganote celebrou a chegada dos seus 46 anos de idade em grande estilo, com uma festa especial com direito a look ousado.

Nas redes sociais, a ex-paquita da Xuxa Meneghel (58) mostrou o look que escolheu para comemorar o aniversário dela que contou com uma festinha e um bolo temático.

"Um pouquinho mais do meu niver !!!!", escreveu a eterna Miúxa que parecia uma menininha com o figurino colorido e curtinho que ela optou para o evento.

Além de mandarem felicitações para Catia, os seguidores da loira exaltaram o corpão da ex-paquita no Instagram. Poderosa demais, linda de morrer, loira gata e musa foram alguns dos adjetivos recebidos pela famosa.

Veja o físico da ex-paquita Catia Paganote!