Com look curtinho, Letícia Sabatella chama atenção em shopping no Rio

Atriz Letícia Sabatella chama atenção ao ser clicada pelos paparazzi em shopping no Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 11/04/2022, às 10h00

Para aproveitar o tempo livre e passear um pouco neste final de semana, a atriz Letícia Sabatella (51) foi vista em um famoso shopping no Rio de Janeiro.

Flagrada pelos paparazzi de plantão que também estavam no centro comercial localizado na zona Sul da cidade maravilhosa, a artista chamou a atenção no local.

Com um look despojado e bem curtinho por conta do calor que costuma fazer na capital carioca, a famosa esbanjou beleza e boa forma no auge dos seus 51 anos de idade.

Atualmente, Letícia Sabatella pode ser vista todas as tardes na telinha na reprise da novela O Clone, em exibição no Vale a Pena Ver de Novo, na Globo. Na trama de sucesso, a atriz viveu a personagem Latiffa.

Confira a atriz Letícia Sabatella no shopping!

(Fotos: Agnews)