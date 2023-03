Com biquíni PP, ex-BBB Eslovênia Marques deixa seio à mostra: “Perfeita!”

A ex-BBB Eslovênia Marques chocou web ao exibir barriga zerada em fio-dental minúsculo; veja

A ex-BBB Eslovênia Marques (26) deixou os seguidores babando na tarde desta segunda-feira, 13. É que a modelo e influenciadora digital compartilhou uma série de cliques pra lá de ousados em sua rede social.

Com a polpa dos seios à mostra, a participante do Big Brother Brasil 22 causou escândalo ao surgir no Instagram com um modelito fio-dental minúsculo que deixou todo seu corpão à mostra. Cobrindo apenas o essencial, Eslô elevou a temperatura da web ao puxar a calcinha no limite.

Nos registros escandalosos, a morena deixou a discrição de lado e fez questão de exibir toda sua sensualidade ao mostrar a cinturinha de pilão, o quadril torneado e os pernões de boneca, enquanto fazia caras e bocas encostada na parede.

"Me amando cada vez mais", escreveu ela na legenda. Nos comentários, os fãs rasgaram elogios nos registros da beldade. "Perfeita!", babou uma. "Tem que respeitar", disse outra. “Que corpão!”, elogiou uma terceira.

Vale lembrar que recentemente Lucas Bissoli e Eslovênia Marques celebram um ano de namoro. O casal que se conheceu na casa mais vigiada do Brasil compartilhou uma série de fotos românticas na web.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE ESLOVÊNIA MARQUES:

Eslovênia ostenta corpão e deixa seguidores babando

Recentemente, Eslovênia Marques surgiu nas redes sociais ostentando um corpão à bordo de um biquíni azul, enquanto aproveitava o dia ensolarado na praia.

Em seu perfil oficial no Twitter, a morena publicou uma série de cliques enquanto renovava o bronzeado nas areias nordestinas. “Prainha”, escreveu ela na legenda da foto que publicou, ganhando diversos elogios de seus seguidores.

“Muito bem Eslô, aproveita bem essa praia e esse sol maravilhoso”, escreveu uma seguidora. “Causando inveja na gente hein”, brincou uma outra. “Eita como é gata essa Eslovênia! Linda demais”, elogiou uma terceira fã.