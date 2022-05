Com hair stylist, Gisele Bündchen lava cabelo na pia da cozinha

Gisele Bündchen lavou o cabelo em uma pia de cozinha junto com seu hair stylist

CARAS Digital Publicado em 25/05/2022, às 20h09

Nesta quarta-feira,25, Gisele Bündchen (41) apareceu em seu Instagram fazendo um truque de beleza caseiro.

A modelo brasileira lavou o cabelo na pia da cozinha com a ajuda do seu hair stylist Harry Josh. Em seus stories, a esposa de Tom Brady escreveu: "De volta à pia com Harry Josh. Obrigada pelo ótimo cabelo e ótima refeição".

Após mostrar o momento em que lavou seu cabelo na pia, a mãe de Vivian e Benjamin mostrou o resultado para seus seguidores.

Recentemente, Gisele contou que impôs uma condição para participar o filme O Diabo Veste Prada, protagonizado por Maryl Streep e Anne Hathaway.

Confira aqui os stories do momento de beleza de Gisele!

Reprodução: Instagram