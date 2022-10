Com fotos de biquíni, Solange Frazão impressiona ao comprar corpo aos 49 e 59 anos: "Disciplina"

A musa fitness Solange Frazão arrancou elogios ao mostrar uma foto antiga e uma atual de seu corpo

Solange Frazão (59) impressionou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma foto fazendo uma comparação do seu corpo.

Em seu perfil no Instagram, a musa fitness postou uma montagem em que aparece de biquíni. Na primeira imagem, ela exibe seu corpo sarado com 49 anos, e na segunda ela também esbanja beleza e boa forma com um registro atual.

"Organize suas prioridades. Não é genética, é treino! Não é procedimento, é disciplina! Não é plástica, é constância! Não é corpo, é saúde!", refletiu a apresentadora na legenda da publicação.

Os fãs exaltaram a beleza da artista. "Um incentivo", disse uma admiradora. "Muito linda. Uma inspiração", escreveu outra. "Minha musa inspiradora", afirmou uma seguidora. "A musa das musas", falou mais uma.

Confira as fotos de Solange Frazão de biquíni:

Treino na academia

Recentemente, Solange Frazão compartilhou um vídeo treinando pesado. A musa fitness apareceu usando um cropped preto e uma legging, e suas curvas e o abdômen sarado chamou a atenção. Além disso, ela também falou sobre a importância dos exercícios físicos para a saúde.

"Sou o exemplo vivo de que o exercício de força e resistência é um dos enormes aliados da longevidade, saúde física e mental. Fora que melhora flacidez e aumenta a performance. Ele promove certamente a liberação de hormônios significativos para o equilíbrio como um todo", disse ela.

