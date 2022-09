Com fenda no limite, Patrícia Poeta surpreende com look ousado para sair: ''Que mulher linda''

Apresentadora Patrícia Poeta esbanjou beleza com estilo cheio de atitude ao apostar em vestido com fenda na perna

A apresentadora Patrícia Poeta (45) caprichou no look para curtir uma noitada no último final de semana. Em sua rede social, ela publicou um registro antes da saída e surpreendeu com a escolha da peça para o momento livre.

Na foto tirada no espelho de seu prédio no Rio de Janeiro, a jornalista global apareceu arrasadora usando um vestido de mangas com fenda no limite na perna. Com uma estampa mais tradicional, a roupa foi combinada com sapatos pretos de salto.

"#partiu ótima noite de sábado para nós", desejou a famosa ao ostentar uma silhueta impecável e suas pernas torneadas no look poderoso.

Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram a jornalista de elogios. "Que mulher linda", exclamaram os fãs. "Sempre um banho de beleza", escreveram outros.

Ainda recentemente, Patrícia Poeta chocou ao exibir definição de sua barriga ao surgir usando cropped com elegância.

Patrícia Poeta comemora audiência do Encontro após duras críticas

Após vários comentários de que a audiência do Encontro não estaria muito boa, Patrícia Poeta resolveu rebater os boatos com números em sua rede social. Na última quinta-feira, 11, ela publicou dados de que alguns resultados conquistados por ela que foram os melhores do ano.

"Combatendo as fake news… com números minuciosos da audiência que acabei de receber, referentes à semana passada (sim, os dessa semana têm sido melhores ainda!). Chega de boatos maldosos e mentiras. Coisa feia de gente má… que só deseja o mal pro outro. Que vergonha!", disse.

"Aproveitando o tempo e o espaço na sua timeline pra agradecer também pelo carinho e pela audiência!

Gratidão por me permitir entrar na sua casa, fazendo o que amo - e com uma equipe incrível que trabalha, incansavelmente, todos os dias! Uma noite abençoada pra todos nós! Seguimos combatendo o ódio com paz e amor", agradeceu mais uma vez as pessoas que a acompanham.

