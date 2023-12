Com fenda até a barriga, Sabrina Sato revela demais em ensaio

Em clima de Carnaval, Sabrina Sato revela demais ao eleger vestido com fenda até a barriga para sambar em ensaio da Gaviões

A apresentadora Sabrina Sato deu um show de beleza com atitude nesta terça-feira, 12, ao eleger um look arrasador para sambar no ensaio da Gaviões da Fiel. Em clima de Carnaval, a rainha elegeu um vestido ousado para o momento.

Com suas curvas saradas e bronzeadas à mostra, a artista quase revelou demais ao colocar a roupa com fenda até a barriga. O modelo curtinho e com decote nas costas deixou a musa deslumbrantes, sendo o centro das atenções.

"Vem sambar comigo. Tá chegando uma nova temporada do Carnaval da Sabrina", avisou a ex-BBB sobre o que está por vir. Nos comentários, os internautas encheram a famosa de elogios. "Não basta ter um coração enorme, tem humor, é linda e ainda tem samba no pé! Sem defeitos", admiraram. "Maravilhosa", definiram outros.

Ainda nos últimos dias, Sabrina Sato celebrou o aniversário de cinco anos de Zoe com um festão luxuoso. Ao lado do ex, o ator Duda Nagle, ela comemorou a data também em uma reunião em sua casa.

Duda Nagle posta foto com Sabrina

A filha de Duda Nagle e Sabrina Sato, Zoe, fez aniversário nesta quarta-feira, 29, e ganhou uma festinha em família para celebrar seus 5 anos. No apartamento da mãe em São Paulo, os parentes se reuniram para comemorarem o dia da pequena.

Mesmo separados, o ator e a apresentadora aparecem juntinhos na mesa com a herdeira, que ganhou uma festinha com tema de circo e decoração com elementos rosas, mas também alguns pontos coloridos.

Com vários tipos de doce, Zoe apareceu se divertindo em meio a muito amor. A postura dos famosos foi bastante elogiada pelos internautas. "Parabéns gatinha! Muita saúde e sorte pra você, minha filhinha. Muitos anos de vida", escreveu Duda.