Com decote quase até o umbigo, Simone Mendes surge poderosa para festa luxuosa: 'Linda'

Cantora Simone Mendes surge poderosa em macacão coladíssimo e choca ao exibir detalhes de sua festa de 39 anos

A cantora Simone Mendes (39) celebrou seu aniversário em grande estilo. A famosa deu um festão luxuoso para os amigos e familiares, em São Paulo. Para o evento, ela apostou em um look arrasador e não passou despercebida.

Nesta quinta-feira, 25, ela compartilhou um clique exibindo a produção feita para o momento e chamou a atenção ao surgir usando um macacão preto, com decote quase até o umbigo, bem colado ao corpo.

De salto e com os cabelos levemente ondulados, Simone surgiu arrasadora para soprar as velinhas. "Sobre ontem!", mostrou como estava para sua comemoração.

A cantora ainda publicou um vídeo exibindo os detalhes da festa luxuosa. A artista contratou a decoradora e planejadora de eventos dos famosos, Andrea Guimarães, que realiza suas celebrações e de outros nomes conhecidos como Ivete Sangalo (50).

A decoração foi feita em preto e com muito brilho. O espaço de alto padrão foi enfeitado com flores, mesa espelhada e uma pista de dança iluminada. Vários doces finos e lembrancinhas foram oferecidos aos convidados. "Muito brilho", disse a aniversariante.

Leia também:Confira os looks dos famosos em festão de Simone Mendes

Veja como foi o aniversário de Simone Mendes:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Simone Mendes (@simonemendes)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Simone Mendes (@simonemendes)

Simone Mendes faz festa de aniversário, e fãs reparam ausência de Simaria

A cantora Simone Mendes completou mais um ano de vida na quarta-feira, 24, e reuniu amigos e familiares em um festão para celebrar a chegada dos 39 anos, com a presença de muitos famosos!

Ao lado do marido, Kaká Diniz (37), e dos dois filhos do casal, Henry (8) e Zaya (2), a sertaneja se emocionou durante a celebração que aconteceu em São Paulo.

O jogador Hulk e a esposa, Camila Ângelo, Thammy Miranda e Andressa Ferreira, Rodrigo Faro e Vera Viel, o sertanejo Kauan e a mulher, Sarah Biancolini, Mari Fernandez, Tânia Mara, Gabi Martins, entre outros famosos, estiveram presentes.

Um detalhe que chamou atenção dos fãs foi a ausência da irmã e ex-dupla, Simaria (40). A mãe das duas, Mara Mendes, e o irmão, Caio Mendes, estavam na festa.

"Meu Deus, Simone e Simaria realmente acabaram e não se falam mais", "Não ver a Simaria no aniversário de Simone está me matando", l"Será que a Simaria deu os parabéns pra Simone?", disseram os fãs.

Na manhã desta quinta-feira, 25, Simaria, que não usou a web para parabenizar a irmã, compartilhou uma selfie no espelho em que aparece usando um look preto todo de renda e citou trecho de música de Caetano Veloso: '"Onde a gente e a natureza feliz, vivam sempre em comunhão, e a tigresa possa mais do que o leão...'"