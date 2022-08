Com decote no umbigo e saia curta, Mileide Mihaile surge arrasadora em novas fotos

Ex-A Fazenda Mileide Mihaile surgiu toda poderosa ao fazer cliques com look preto nada básico

Redação Publicado em 15/08/2022, às 13h47

A influenciadora e ex-A Fazenda Mileide Mihaile (33) surgiu arrasadora em novos cliques em sua rede social. Nesta segunda-feira, 15, ela compartilhou fotos de uma noite especial e impressionou com mais um look estiloso.

Usando peças em preto, Mileide Mihaile apareceu esbanjando seu corpaço torneado ao apostar em um body com decote no limite e uma saia bem curtinha. Inclusive, a saia deu um toque estiloso ao look por ter franjas metálicas.

"De uma noite épica em Aracaju", escreveu a influenciadora na legenda dos registros em que apareceu fazendo várias poses.

Nos comentários da publicação, não faltaram elogios para a famosa. "Sempre maravilhosa e deslumbrante", admiraram os fãs. "Musa", falaram outros.

Nos últimos dias, Mileide Mihaile impressionou com outra produção marcante. Na ocasião, ela roubou a cena ao surgir com top e fenda no limite.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mileide Mihaile 🐝 (@mileidemihaile)

Mileide Mihaile arrasa em fotos de biquíni

Nas últimas semanas, Mileide Mihaile marcou presença no São João da Thay, evento promovido pela influenciadora Thaynara OG (30) em São Luís, no Maranhão. Aproveitando sua passagem pelo local, a morena passou pelos Lençóis Maranhenses, local onde roubou acena ao ser clicada de biquíni laranja.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!