Com decote e barriga de fora, Bella Campos chama atenção ao surgir com vestido rosa: "Gata"

A atriz Bella Campos impressionou os seguidores das redes sociais ao surgir usando um vestido recortado

Bella Campos (24) chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 26, ao surgir com um vestido ousado.

Nas imagens publicada no feed do Instagram, a atriz, que interpretou Muda na novela Pantanal, surgiu usando um vestido com um decote ousado e recortes na cintura, deixando à mostra sua barriga sarrada.

Em outra foto, Bella surgiu comendo um lanche, e aproveitou para confessar que sempre está atrasada para seus compromissos, mas seu look está impecável. "Clube das patricinhas que estão sempre atrasadas e amam um x-tudo", brincou ela na legenda da publicação.

Os cliques da atriz impressionou os fãs, que encheram a postagem de elogios. "Belíssima", disse uma seguidora. "Maravilhosa", escreveu outra. "É muita beleza Brasil", comentou mais uma. "É muito gata", falou uma fã.

Recentemente, Bella elevou a temperatura das redes sociais ao compartilhar alguns cliques na praia. Nas imagens, a surgiu usando um modelo cavado, enquanto renovava o bronzeado e se hidratava com água de coco.

Confira as fotos de Bella Campos com o vestido recortado:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BELLA CAMPOS (@bellacampox)

