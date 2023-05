Com decote até o umbigo, Deborah Secco dispensa sutiã e exibe decote perfeito: ''Que linda''

Sem sutiã, Deborah Secco exibe decote em look deslumbrante e dá show de beleza

A atriz Deborah Secco (43) caprichou na produção para participar de um evento nesta segunda-feira, 22, ao lado de outras famosas. Em sua rede social, a famosa compartilhou cliques exibindo o look eleito para marcar presença no local.

Cheia de beleza e estilo, a esposa de Hugo Moura (32) surgiu deslumbrante em um vestido rosa bebê. O modelo, colado ao corpo, com mangas, uma flor no pescoço e com decote até o umbigo deixou a artista poderosa.

Dispensando o sutiã, Deborah Secco colocou o decote para jogo e deixou sua barriga seca à mostra. Fazendo carão, ela ostentou sua beleza para as câmeras. "De hoje", mostrou seu look do dia.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram a atriz de elogios. "Que linda", admiraram os fãs. "Maravilhosa", exclamaram. "Que look mais lindo", aprovaram outros a roupa.

Dona de um corpaço torneado, nos últimos dias, a musa chamou a atenção ao surgir fazendo um tratamento estético para o bumbum.

Veja o look de Deborah Secco:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Secco (@dedesecco)

Deborah Secco surge em vídeo e diz: 'Não tenho dinheiro, inferno'

A atriz Deborah Secco deu o que falar nas redes sociais devido a um momento inusitado de sua interação com os fãs na porta dos estúdios da Globo no Rio de Janeiro. Simpática com os fãs, ela brincou e demonstrou bom humor ao conversar com fãs que já conhecia.

O vídeo foi compartilhado por ela no Twitter e mostrou quando ela relembrou um bordão da época da novela Segundo Sol, da Globo. “Eu já falei que não tenho dinheiro, inferno”, disse ela.

Então, os fãs entraram na brincadeira e um deles falou: “A gente quer o pix”. E ela rebateu, em tom de brincadeira: “É sempre isso... A gente é o melhor que a gente consegue ser, gente”. Assim, um fã viu a bolsa de grife dela e afirmou: “Não tem dinheiro, mas essa bolsa paga todas as minhas dívidas”. Ao ouvir isso, a atriz respondeu: “É falsa”, e deu um sorriso enquanto tirava foto com outros fãs.

No vídeo, Deborah Secco mostrou que é acessível no contato com os admiradores e esbanjou simpatia ao posar para as fotos.