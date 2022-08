Com corpão à mostra, Rafa Kalimann surge com look estiloso em Barretos

A apresentadora Rafa Kalimann apareceu com um macacão estiloso aberto nas costas em fotos na Festa do Peão de Barretos e recebeu diversos elogios nas redes sociais

Nesta última sexta-feira, 27, Rafa Kalimann (29) compartilhou em seu Instagram o look escolhido para comparecer à Festa do Peão de Barretos.

A apresentadora surgiu com as costas à mostra em um estiloso macacão azul-escuro. Para complementar o look, a ex-BBB usava óculos escuros.

Nos comentários, a modelo Bárbara Evans (31) elogiou a participante do BBB 20. “Sem dúvidas sua melhor versão”, comentou a filha de Monique Evans (66).

Os fãs de Rafa também adoraram o visual da namorada de José Loreto (38) para o evento! “Um espetáculo”, comentou uma seguidora. E outra fã escreveu: “Arrasa demais”.

Passeio com as amigas!

A atriz Vitória Strada (25) relembrou em suas redes socias nesta sexta-feira, 26, um passeio que fez ao lado de Rafa e Camila Queiroz (29).

Na foto publicada, o trio elevou a temperatura da web ao aparecerem exibindo os corpos sarados de biquíni em um barco.

