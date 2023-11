Com brilho e transparência, Viviane Araújo esbanja corpaço sarado: 'Perfeita'

Aquecendo para o Carnaval, Viviane Araújo esbanja cinturinha lipada em look para ensaio

A atriz Viviane Araújo já está aquecendo para o Carnaval! Neste sábado, 11, a musa compartilhou fotos pronta para mais um ensaio e chamou a atenção ao surgir com um vestido arrasador para brilhar no momento na Salgueiro.

Pegando pesado na academia e recuperada após lipoaspiração, a mamãe de Joaquim, de um ano, provou que já que está com seu corpaço sarado recuperado depois do nascimento de seu único filho com Guilherme Militão.

"Hoje vou sambar com meu @salgueirooriginal lá na quadra da @unidosdoviradouro", avisou a famosa ao surgir deslumbrante com a maquiagem e cabelos feitos. Nos comentários da publicação, os internautas a encheram de elogios. "Perfeita", definiram os fãs. "Rainha", enalteceram outros.

Ainda nos últimos dias, Viviane Araújo impressionou ao surgir com as curvas mais sequinhas e definidas na academia.

Nos últimos meses, a artista comemorou o primeiro ano do filho com um festão luxuoso. Em uma nova fase, o pequeno Joaquim está fazendo novas descobertas após entrar na creche e está esbanjando fofura ao protagonizar os momentos na escolinha.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viviane Araujo (@araujovivianne)

Viviane Araújo quase desistiu de ser mãe

Recentemente, antes do filho completar um ano de vida, a artista levou Joaquim para conhecer o local onde foi concebido, uma clínica de fertilização. A famosa então revelou que quase desistiu do processo ao ter o primeiro resultado negativo. É bom lembrar que ela contou com a doação de óvulos para ter o herdeiro, já que não havia congelado os seus.

"Foram duas tentativas. A primeira, negativa. Quase não voltei para tentar a segunda: o negativo me desanimou, uns projetos iam sair... quase acreditei que não era o momento! Mas me pegaram pela mão no “vai ou vai!” Rsrs… E a gente foi!", contou que recebeu apoio dos profissionais para realizar seu sonho de ser mãe.

Em maio de 2021, a famosa se casou primeiramente no cartório com Guilherme Militão após um ano de namoro. A festa foi restrita, mas logo depois o casal fez um grande casamento para cerca de 300 pessoas.