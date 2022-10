Com biquíni mínimo, Isis Valverde exibe abdômen sarado em dia de sol

Isis Valverde aproveitou o dia de sol no Rio de Janeiro para renovar o bronzeado e curtir a piscina de casa

CARAS Digital Publicado em 16/10/2022, às 19h18

Isis Valverde (35) curtiu o dia de sol no Rio de Janeiro na área externa da sua casa. Pelos stories do Instagram, a atriz compartilhou uma foto e impressionou os seguidores com o corpaço.

Na imagem, a artista posou para a câmera com um biquíni mínimo vermelho com estampas de flores e ostentou a beleza natural.

"Tentando fazer uma foto com sol, mas ele saiu bem no registro kkkk depois fiquei com preguiça", escreveu ela na legenda da publicação.

Já no sábado, 15, Isis Valverde compartilhou em seu Instagram algumas imagens de seu filho Rael (3) aproveitando dia do sol na piscina.

ISIS VALVERDE ESBANJA BELEZA AO POSAR COM VESTIDO ESTAMPADO

Isis Valverde (35) arrancou elogios de seus seguidores na web mais uma vez! A atriz compartilhou uma sequência de fotos mostrando seu look usado para curtir a noite. Em seu perfil do Instagram, ela compartilhou uma sequência de fotos mostrando seu look fashionista.

A atriz apostou em uma combinação fashionista para curtir a noitada! Combinando um vestido longo branco com detalhes em preto, e uma bota com salto. Além disso, deixou os cabelos ondulados em evidência e elegeu uma maquiagem belíssima.

