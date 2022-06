Com biquíni laranja, Jeniffer Nascimento exibe corpaço à beira da piscina: "Pausa para recarregar"

A atriz Jeniffer Nascimento arrancou suspiros dos fãs ao surgir de biquíni nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 24/06/2022, às 17h30

Jeniffer Nascimento(28) mostrou como aproveitou a pausa das gravações da novela Cara e Coragem, da TV Globo.

A atriz compartilhou no feed do Instagram algumas fotos em que aparece usando um biquíni laranja à beira da piscina, impressionando os fãs com a bela paisagem do local.

Na legenda da publicação, ela fez uma reflexão. "Às vezes mesmo que inesperado, a vida nos convida a dar uma pausa para recarregar... colha seus processos e deixe o universo te surpreender", escreveu a artista.

Além da paisagem deslumbrante, a beleza de Jeniffer Nascimento também chamou a atenção dos fãs. "Uau que maravilhosa", disse uma seguidora. "Lugar lindo, mulher linda", afirmou outra. "Linda de viver! Deus te proteja sempre! Você é luz por onde passa", comentou uma fã.

Homenagem ao pai

O pai de Jeniffer Nascimento, Anaildo Nascimento, completou mais um ano de vida, e a atriz publicou uma série de cliques em que ela aparece coladinha com o pai, enquanto eles se divertiam juntos durante um passeio de barco.

Na legenda, ela se derreteu pelo aniversariante: "Hoje é aniversário do meu primeiro grande amor da vida! Meu pai, meu exemplo! Legenda nenhuma é capaz de definir tamanha grandeza do seu ser meu pai! Só posso agradecer por todos os valores e princípios que nos ensinou, por ter batalhado tanto por sua família, por noites em claro para garantir um bom futuro aos seus filhos, só tenho uma coisa a te dizer pai: Você conseguiu! [...]", disse ela em um trecho.

Confira os cliques da atriz: