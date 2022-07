Com biquíni laranja, ex-BBB Jessilane Alves exibe corpaço na beira da piscina

A ex-BBB Jessilane Alves aproveitou o dia ensolarado para renovar o bronzeado

CARAS Digital Publicado em 16/07/2022, às 15h03

Jessilane Alves(26) arrancou elogios dos seguidores ao surgir de biquíni neste sábado, 16.

A ex-participante do BBB 22 aproveitou o dia de sol em São Paulo para curtir uma piscina, e exibiu seu corpão ao usar um biquíni fio dental laranja.

Ao compartilhar algumas fotos fazendo pose, a professora apenas escreveu na legenda: "Sabadou". Ela ainda acrescentou uma emoji de sol e outro de uma pessoa nadando.

Nos comentários, os internautas rasgaram elogios a ex-BBB. Linda", disse uma seguidora. "Gatona", escreveu outra. "Perfeita demais", comentou um fã. "A mulher mais linda que entrou no BBB22", afirmou mais um.

Situação financeira

Recentemente, Jessi contou sobre sua vida financeira após participar do Big Brother Brasil 22. Em participação no podcast PodPah, ela contou que não ficou rica após a atração e usou o dinheiro que ganhou nas dinâmicas do programa para pagar suas contas aqui fora. "Gente, não saí rica, não, tá, galera? Saí mais pobre do que entrei. Se não fosse o prêmio de R$ 100 mil, sairia devendo", confessou.

Confira: