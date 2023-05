Com biquíni fio-dental, Mari Gonzalez mostra curvas impecáveis ao posar em cachoeira: "Mulherão"

A influenciadora digital e ex-BBB Mari Gonzalez aproveitou o dia ensolarado em uma cachoeira e exibiu sua boa forma

Mari Gonzalez (29) elevou a temperatura das redes sociais na tarde deste domingo, 7, ao compartilhar uma sequência de cliques em meio a natureza.

A influenciadora digital e ex-participante do BBB 20 impressionou os seguidores ao exibir seu corpo sarado usando um biquíni fininho preto, enquanto se refresca em uma cachoeira.

"Aquele banho de cachoeira gelado, bom demais", escreveu a musa na legenda da publicação, que está em Serra Grande, na Bahia.

Os cliques de Mari rapidamente recebeu diversas curtidas e comentários. "Maravilhosa", disse uma seguidora. "Como é linda", escreveu outra. "Perfeita", afirmou uma fã. "Que mulherão", comentou mais uma.

Confira as fotos de Mari de biquíni na cachoeira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mari Gonzalez (@marigonzalez)

Casamento com Jonas Sulzbach

Mari Gonzalez está um relacionamento sério com Jonas Sulzbach (37) desde 2015. Os dois, apesar de ainda não estarem casados, estão construindo uma casa em Alphaville para morarem juntos. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista abriu o jogo sobre casamento e filhos com o amado.

"As pessoas tem muita expectativa de filhos comigo e com o Jonas. A gente tem uma parada de respeitar muito os momentos. A gente ia casar resolvendo coisa de casamento, construindo casa, e a gente conversou e não tem porque fazer isso, é muita loucura. É só pensando no resultado, porque, na real, o processo, que é o mais legal, a gente não vai viver. Então a gente tem um quarto lá, que é do lado do nosso, que a gente chama de quarto de bebê. Tem uma estrutura fácil para um dia quando tiver. Mas, hoje em dia, é quarto de hóspedes".

"[...] E casamento eu acho que é o mesmo caminho. Não valia a pena a gente entrar em dois projetos grandiosos ao mesmo tempo. Nós vamos fazer a casa, está tudo certo, a gente já é casado. É mais para comemorar com os amigos. Vamos fazer a casa e depois a gente casa com calma, não precisa. Eu acho que a gente vai muito na pressão também, só que eu e ele já moramos juntos, é só para oficializar mesmo", completou.

