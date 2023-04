Com biquíni fininho, Virginia Fonseca chama atenção ao exibir abdômen definido: "Impecável"

A influenciadora digital Virginia Fonseca chamou a atenção dos seguidores ao exibir seu corpo definido em clique de biquíni

Virginia Fonseca(24) elevou a temperatura das redes sociais na tarde desta segunda-feira, 24, ao colocar seu corpão para jogo.

A influenciadora digital, casada com o cantor Zé Felipe (25), compartilhou no feed do Instagram uma foto em que aparece usando um biquíni fininho preto, enquanto curte o dia na fazenda do sogro, Leonardo (59), e ostentou seu abdômen definido.

Na legenda da publicação, a famosa refletiu. "Só vibrando amor e paz", afirmou ela, que em seguida falou sobre um detalhe curioso da foto. "Viram um pezinho flutuando ali?", questionou.

Os internautas exaltaram a beleza de Virginia nos comentários. "Que linda", disse uma seguidora. "Surra de beleza", afirmou outra. "Era só esse abdômen que eu precisava", confessou mais uma. "Nossa, só queria a beleza e a barriga", falou uma fã. "Perfeita", comentou uma internauta. "A barriga impecável", escreveu uma admiradora.

Confira a foto de Virginia Fonseca de biquíni:

Momento íntimo

Acostumada a compartilhar praticamente todo seu dia a dia, Virginia chamou a atenção neste domingo, 23, ao mostrar um momento íntimo com o marido, o cantor Zé Felipe. Deitados na cama, o casal apareceu descansando no escuro com muita paixão. Inclusive, eles deixaram escapar uma mão boba.

Dando risada, a influenciadora digital publicou a selfie recebendo uma "apalpada" do filho do cantor Leonardo (59) em seu seio. "Encontrem o 'erro'", brincou ela ao postar o momento quente.

