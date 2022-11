Com biquíni estampado, Paula Barbosa chama atenção ao exibir curvas impecáveis

A atriz Paula Barbosa ganhou elogios dos seguidores das redes sociais ao exibir seu corpo perfeito nas redes sociais

Paula Barbosa (36) arrancou suspiros dos seguidores das redes sociais ao compartilhar um novo clique de biquíni nesta sexta-feira, 4.

A atriz, que interpretou a personagem Zefa na novela Pantanal, da TV Globo, aproveitou o dia ensolarado para exibir suas curvas perfeitas enquanto renovava o bronzeado.

Em seu perfil no Instagram, a famosa compartilhou uma foto em que aparece usando um biquíni estampado e óculos escuro, e deixou os fãs de boca aberta com seu corpo sarado. "Seja", escreveu Paula na legenda da publicação.

O registro rapidamente recebeu uma chuva de curtidas e elogios. "Sereia linda", disse uma seguidora. "Que barriga trincada, hein, muito linda", observou outra. "Simplesmente perfeita", comentou outra. "Tá maravilhosa", falou uma fã.

Confira a publicação de Paula Barbosa:

Beijos de Zefa em Pantanal

Paula Barbosa conto como foi gravar as cenas de beijões de sua personagem Zefa com Tadeu, interpretado por José Loreto, no remake da novela Pantanal. A atriz contou que os atores combinaram como seria o beijo antes da gravação e decidiram fazer algo com veracidade.

"Uma vez que ele te já tinha feito essa construção com a Julia, a gente decidiu manter. A gente conversou bastante antes. São várias questões que permeiam: até onde é verdade que a Zefa é uma mulher que não é sagaz? Até onde que ela nunca beijou na boca? Então, começamos a brincar com isso. Não íamos fazer aquela coisa príncipe e princesa, porque ia fugir da realidade", revelou ela ao Gshow.

