Com a barriga toda de fora, Maraisa surge arrasadora com look de couro

Cantora Maraisa exibiu barriga reta em look de couro com cropped e calça de cintura baixa

10/08/2022

A cantora Maraisa (34), da dupla com Maiara (34), surgiu poderosa com mais uma produção arrasadora para um show. Nesta quarta-feira, 10, ela compartilhou fotos feitas em uma apresentação dos últimos dias e chamou a atenção com o look escolhido para subir no palco.

Com a barriga toda de fora, a artista sertaneja posou toda estilosa para os cliques usando uma roupa de couro. De cropped e calça de cintura baixa, Marisa deixou sua cinturinha à mostra e provou ser dona de um abdômen chapado.

"Apaixonada nessa produção do show de segunda-feira!", mostrou a famosa os cliques fazendo várias poses e carão.

Ao surgir deslumbrante e cheia de atitude, a irmã de Maiara logo recebeu elogios dos internautas. "Mulher linda", admiraram. "Perfeita da cabeça aos pés", observaram outros.

Ainda nas últimas semanas, Maraisa surgiu arrasadora em outras fotos compartilhadas em sua rede social. Na ocasião, ela impressionou com um decotão marcado e com seu novo visual.

Maraisa surpreende com novo visual bem diferente

No domingo, 17, Maraisa apareceu na final do The Voice Kids com os cabelos cortados. Acostumada a ter os fios mais longos, a famosa chamou a atenção com a mudança. Outro ponto que deu o que falar no momento foi o look eleito por ela, um vestido todo brilhante e mega decotado.

Dias depois, a cantora fez mais fotos com o cabelo curtinho e falou sobre estar aceitando algumas mudanças em seu estilo. Inclusive, ela surpreendeu ao apostar em uma roupa com fenda no limite.

