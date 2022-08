Com a barriga toda de fora, Angélica marca presença em evento com Luciano Huck

No aniversário de Preta Gil, Angélica esbanjou barriga sequinha ao apostar em look com cropped e calça baixa

Redação Publicado em 09/08/2022, às 09h23

Nesta segunda-feira, 08, Angélica e Luciano Huck prestigiaram Preta Gil no grande evento de aniversário dos 48 anos da cantora, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

Ao lado do esposo, a ex-apresentadora global deu um show de beleza e estilo ao aparecer com um look rosa pink nada básico. Apesar de as peças serem lisas, a combinação de cropped e calça baixa deixou à mostra a boa forma da loira.

Totalmente de barriga de fora, com o umbigo evidente, Angélica exibiu seu abdômen chapado com estilo e muita elegância. De cabelo preso e maquiagem com batom rosa, ela surgiu deslumbrante segurando uma bolsa dourada.

Enquanto a amada apostou em um look com cor, Luciano Huck optou pelo básico e foi todo de preto, deixando os holofotes para sua musa.

Outra famosa que deu o que falar com seu look para o aniversário de Preta Gil foi a atriz Paolla Oliveira (40), que apareceu no evento com um body transparente, só de uma alça e bem decotado. Claro que a aniversariante também caprichou na produção e foi grande destaque com um vestido prata brilhante.

Angélica faz revelações chocantes sobre a vida íntima

Durante sua participação no videocast, Quem Pode, Pod, Angélica falou sobre ter angústia da filha, Eva Huck (9), seguir o caminho artístico assim como o dela.

Além de ter revelado quando perdeu sua virgindade, durante o namoro com o apresentador César Filho (61), a esposa de Luciano Huck acabou contando que Fernanda Paes Leme (39) ficou com um cantor durante o seu casamento com o apresentador há 18 anos atrás.

Ainda na conversa, Angélica contou detalhes de sua saída da Globo e acabou comentando que teve raiva na época. "Meu contrato acabou, fiz o projeto pro Simples Assim, então assim foi acabando, quando foi já tinha saído. Hoje acho que foi bem legal, porque foi indo aos poucos, foi tudo maravilhoso, até pessoas que na época eu tive raiva, porque não aceitaram o projeto, hoje eu agradeço, mando flores, porque foi legal", disse.

