Com barriga e pernas à mostra, Brunna Gonçalves desfila pelas ruas dos Estados Unidos em look all-black

A dançarina e ex-BBB Brunna Gonçalves publicou vídeo desfilando em suas redes sociais e recebeu chuva de elogios dos seus seguidores

CARAS Digital Publicado em 29/09/2022, às 20h36

Nesta quinta-feira, 29, Brunna Gonçalves (30) compartilhou em seu Instagram um vídeo em que aparecia desfilando e esbanjando beleza pelas ruas dos Estados Unidos, onde está acompanhando a esposa Ludmilla (27) em uma viagem.

No clipe, a dançarina saia de um carro e desfilava na rua. Brunna vestia um cropped preto e uma jaqueta da mesma cor. Para completar o look all-black, a ex BBB ainda usava uma saia bem curta.

“Apaixonada nesse mood”, escreveu a participante do BBB 22 na legenda do vídeo que recebeu diversos elogios.

Ludmilla marcou presença nos comentários da publicação e elogiou: “Minha deusa”. E a colega de confinamento de Brunna, Natalia Deodato comentou: “Amo demais”.

Os fãs de Brunna também adoraram a publicação e fizeram chover elogios! “Que mulher, meu Deus, que mulher”, comentou uma seguidora. Outra fã escreveu: “A barriga de milhões”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Brunna Gonçalves (@brunnagoncalves)

Belíssima!

Na última quarta-feira, 28, Brunna também apostou em um look all-black ao esbanjar beleza compartilhando seu "aerolook" para a viagem.

A dançarina escolheu um look composto por uma jaqueta puffer, um top e uma calça jeans cinza escura. Para complementar, a ex-BBB usava óculos escuros, fones de ouvido e um boné da grife Balenciaga.