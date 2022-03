Com 50 anos, Rita Guedes é flagrada na praia e corpaço rouba a cena

Atriz Rita Guedes é vista na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e boa forma se destaca na praia

CARAS Digital Publicado em 21/03/2022, às 15h30

Flagrada na praia da Barra da Tijuca neste último final de semana, a atriz Rita Guedes (50) se destacou nas imagens feitas no Rio de Janeiro.

Durante um dia de sol, calor e banho de mar na zona Oeste da cidade maravilhosa, a artista ostentou o corpo escultural com um biquíni fininho.

Com 50 anos de idade, a famosa tirou onda de frente e de costas no local, provando que continua belíssima e com as curvas todas super em cima.

Os últimos trabalhos de Rita Guedes na telinha foram nas séries Arcanjo Renegado, sucesso do Globoplay, e Tô de Graça, exibida pelo canal fechado Multishow.

Veja as curvas da atriz Rita Guedes!

(Fotos: Agnews)