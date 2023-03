Cobrindo seios com cinto, Deborah Secco deixa calcinha à mostra em look ousado: ''Tieta futurista''

Atriz Deborah Secco arrasa na produção para o festival Lollapalooza Brasil e divide opiniões nas redes sociais

A atriz Deborah Secco (43) aproveitou o festival Lollapalooza Brasil no domingo, 26, e roubou a cena com um look poderoso para o evento!

A esposa de Hugo Moura (32) marcou presença no último dia do festival de música e optou por um visual bem ousado. Sem camisa, a estrela surgiu usando um cinto com detalhes metálicos para cobrir os seios. Ela puxou a calcinha e deixou parte do bumbum de fora com calça vermelha franzida e baixa.

Dona de um corpão de dar inveja, Deborah esbanjou sensualidade nas imagens postadas em seu perfil no Instagram e apostou no carão ao exibir o modelito preto e vermelho que ainda tem um capuz.

"Noite de @lollapaloozabr", escreveu Dede ao legendar a postagem, que ainda posou com acessórios prateados.

Os fãs babaram pela beleza de Deborah, mas o look dividiu opiniões. "Gataaa", disse Gabriela Versiani. "É cada produção mais linda que a outra", "Que maravilhosaaa", "Amei! Uma vibe bem Tieta futurista. Amo você! Sua linda", elogiaram alguns.

"Look nada a ver. Péssimo gosto", "O Carnaval já passou", "Essa gosta de biscoito", "Vai pelada", "Esse traje para ir ao evento?", dispararam internautas.

Confira o look ousado de Deborah Secco para o Lollapalooza Brasil:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Secco (@dedesecco)

Deborah Secco é alvo de críticas após exibir mudança de visual da filha de 7 anos

A atriz Deborah Secco foi criticada nas redes sociais na noite de quinta-feira, 23, ao compartilhar a mudança de visual de sua filha, Maria Flor, de 7 anos. Em seu feed no Instagram, a artista publicou um vídeo exibindo que autorizou a herdeira do relacionamento com Hugo Moura (32) a dar uma repaginada no look. Nas imagens, a pequena aparece com os cabelos mais curtos e luzes loiras.

Nos comentários, a transformação da garotinha dividiu opiniões. Alguns internautas destacaram que esse comportamento não é adequado para a idade de Maria Flor. "Não acho legal essa precocidade. Ela só tem 7 anos", "Ficando adulta antes do tempo", "Deixe a criança viver a infância", "Muito novinha para fazer mechas no cabelo", dispararam.

