Cleo usa look poderoso com recortes estratégicos

Toda de vermelho, Cleo mostra ensaio com look arrasador e arranca suspiros dos fãs

CARAS Digital Publicado em 13/05/2022, às 08h36

A atriz e cantora Cleo (39) investiu no look sensual para um novo ensaio fotográfico nas redes sociais. Desta vez, a musa apareceu toda de vermelho em uma grande produção, com direito a look poderoso e maquiagem impecável.

Nas fotos, ela caprichou nas poses ao usar um vestido de um ombro só e com recortes estratégicos no decote, na barriga e também na fenda da perna. Na legenda, a estrela apenas escreveu: “Queima”.

Enquanto isso, os fãs foram à loucura nos comentários e fizeram vários elogios. “Surra de beleza”, declarou um seguidor. “Sempre impecável”, escreveu outro. “Linda e maravilhosa”, disse mais um.

Há poucos dias, Cleo chamou a atenção ao compartilhar fotos usando um vestido laranja cheio de estilo e chamou a atenção ao exibir suas curvas sequinhas na peça.

Veja o ensaio de Cleo: