Cleo esbanja sensualidade ao fazer fotos na banheira com espuma

Cleo exibe suas várias tatuagens no corpo ao fazer ensaio fotográfico na banheira

A cantora e atriz Cleo (40) esbanjou sensualidade nas redes sociais nesta terça-feira, 16. Desta vez, a musa surgiu em uma banheira preta repleta de espumas enquanto se banhava.

Nas fotos, ela caprichou nas caras e bocas na hora dos cliques e ainda exibiu as várias tatuagens que tem nos braços e nas costas. “Bem dondoquinha gótica na minha banheira preta. Minha cara, né?”, disse ela na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram a morena. “Deu pra sentir a paz daqui! Você transmite isso com facilidade”, declarou um seguidor. “Linda demais”, afirmou outro. “É muita perfeição”, escreveu mais um.

Há pouco tempo, Cleo surgiu com as sobrancelhas volumosas e grossas, mas foi criticada nas redes sociais. Ao ver a repercussão dos comentários negativos sobre o detalhe do seu rosto, a artista rebateu em tom de brincadeira. Nos stories do Instagram, ela apareceu fazendo 'bico' de tristeza e rebateu as críticas. “Estão falando mal da minha sobrancelha. Mas eu estou amando ela!”, declarou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por disruptiv & faithfull (@cleo)

Cleo revela sintomas de doença autoimune

Recentemente, a cantora e atriz Cleo (40) contou que foi diagnosticada com Tireoidite de Hashimoto em 2021, um distúrbio que afeta a produção de hormônios e traz sintomas incômodos. Agora, ela contou sobre os sintomas da doença em seu corpo. "Faz muito tempo que não tenho crise graças a Deus. A última crise que eu tive, eu tive muita letargia, sair da cama é difícil, dói o corpo, te dá falta de ar”, Cleo desabafou sobre a fadiga e apatia, alguns sintomas da doença autoimune durante uma conversa com Criss Paiva e Yasmin Yassine no podcast 'Vênus'.

“Você sente como se tivesse uma gripe 10 vezes mais, dor de cabeça e só dorme mesmo. Quando eu tinha crise, eu passava dois dias dormindo. Eu não conseguia acordar. Para mim, era um sufoco, um esforço louquíssimo. Não é não conseguir acordar porque está com sono, você não consegue...Eu achava que era exaustão, preguiça, burnout", contou ela, e completou: "Eu estava revoltada quando entendi que tinha que mexer na minha alimentação, porque o que eu mais amo na vida é comer besteira [...] Comecei a entender que se eu não fizesse isso por mim, não ia ter o que fazer, não ia poder ter a vida que eu quero ter".