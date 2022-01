Cleo dispensa sutiã e esbanja sensualidade com look super colado

Atriz e cantora Cleo esbanjou sensualidade com look provocante em suas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 30/01/2022, às 09h59

A atriz e cantora Cleo (39) recentemente surgiu mais poderosa do que nunca em um trecho de videoclipe divulgado em suas redes sociais.

Com um look preto bem justo e que destacava o seu corpo cheio de curvas, a filha de Glória Pires (58) abusou da sensualidade no Instagram. "Spoiler para vocês, bebês!", escreveu ela.

E quando o assunto é trabalho, Cleo lançou recentemente o single Tormento, música de sua autoria gravada em parceria com Karol Conká e Azzy.

"A gente [ela e Karol] se conhece há uns anos, e até escreveu uma música que ainda não lançou. Sou muito fã dessa mulher. (...) Quando escrevi 'Tormento' achei a cara dela", disse Cleo no programa Altas Horas deste final de semana.

Veja o corpão da atriz e cantora Cleo!