Cleo arranca elogios da web ao surgir completamente loira nas redes sociais: ''Que mulher fantástica de linda!''

Cleo chamou atenção dos fãs ao surgir completamente loira em um vídeo publicado em suas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 24/02/2022, às 18h08

Nesta quinta-feira, 24, Cleo (39) decidiu usar suas redes sociais para mostrar uma transformação em seu visual.

A atriz publicou um vídeo onde ela aparece desarrumada, com seu cabelo natural, até que de repente surge completamente maquiada, com um look preto sensual, lentes azuis nos olhos e uma peruca loira arrasadora.

Na legenda, ela escreveu apenas: "Bad girl", que significa: "Garota má".

O novo visual da artista chamou atenção de seus fãs que rapidamente passaram a comentar no post: "Que mulher fantástica de linda!", escreveu um. "Maravilhosa!", falou outro. "Arrasou demais!", disse um terceiro.

Esbanjando sensualidade!

Recentemente, Cleo surgiu mais poderosa do que nunca em um trecho de um videoclipe divulgado em suas redes sociais.

A cantora apostou em um clique preto bem justo, que destacava suas curvas e brincou com os fãs: "Spoiler para vocês, bebês!", escreveu ela na ocasião.

Confira o visual arrasador de Cleo completamente loira que chamou atenção dos fãs: