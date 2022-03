Cleo aposta em vestido micro transparente e rouba a cena: ''Esmurrou sem dó''

Cantora Cleo fez fotos usando look com transparência e chamou a atenção

CARAS Digital Publicado em 08/03/2022, às 09h35

Novas fotos de Cleo (39) na rede social deram o que falar!

Dona de uma beleza única, a artista roubou a cena ao compartilhar cliques usando mais um seus looks ousados.

De vestido com recortes e com transparência, Cleo fez várias poses e esbanjou suas curvas tatuadas com estilo.

Exibindo seu corpaço tatuado, a filha de Glória Pires (58) eFábio Jr(67) chamou a atenção dos internautas e recebeu elogios.

"Esmurrou sem dó", brincou uma seguidora sobre os registros poderosos da famosa. "Maravilhosa", admirou o marido da cantora, Leandro D'Lucca.

Ainda recentemente, Cleo elevou a temperatura ao surgir usando um vestido vermelho.

Veja as fotos de Cleo de vestido: